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Автор Евгения Васильева

В Киеве пожаловались на огромные потери от заявлений о "вторжении" РФ

Мир

Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма рассказал о последствиях слухов о российском "вторжении" для экономики Украины. По словам политика, из-за напряжённой обстановки страна теряет два-три миллиарда долларов в месяц.

В Киеве пожаловались на огромные потери от заявлений о "вторжении" РФ

"Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации как сейчас два-три миллиарда долларов в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок", — сообщил Шурма в беседе с РБК-Украина.

Также политик указал на спекулятивное давление на финансовых рынках, из-за которых возникает невозможность заимствования, а также нарушается стабильность курса. Как отметил замглавы Офиса президента, если истерика вокруг "атаки" РФ на Украину прекратится, то экономическая обстановка в стране стабилизируется.

Ранее в CNN сообщили, что больше половины граждан Украины не считают, что власти стараются предотвратить войну с Россией. Вместе с этим выяснилось, что 55% жителей не верят, что президент Владимир Зеленский сможет быть эффективным в роли главнокомандующего.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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