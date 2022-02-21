CNN: украинцы не верят в Зеленского

Американцы задаются вопросом, под силу ли нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому, разрешить накрывший страну кризис.

В материале, опубликованном американским изданием CNN, приводятся данные опроса Центра Разумкова, согласно которому больше, чем половине граждан Украины (55%) кажется, что украинские власти не делают всё от них зависящее, чтобы предотвратить "нападение России". Более 55% украинцев уверены, что Зеленский также не сможет справиться и с ролью главнокомандующего, если дело дойдёт до вторжения.

Также автор статьи раскритиковал предложение президента одарить бесплатными смартфонами всех вакцинированных пенсионеров.

"Будет ли политика дарения смартфонов пожилым людям революционной, остается под вопросом. Пожилые люди в Украине, как правило, используют простые телефоны-раскладушки, а не смартфоны, а пенсии настолько ужасающе низки (около 80 долларов в месяц), что даже скидка вряд ли поможет им войти в онлайн-среду," — отметили в CNN.

Автор материала сомневается, сможет ли Зеленский обойти "смертельно опасные ловушки, расставленные перед ним зарубежными дипломатами и его предшественниками".

"Если когда-либо и было для него время, чтобы сопротивляться трюкам и использовать стиль государственного деятеля, то сейчас самое время. Для украинцев, да и всего мира, это не шутка", — заключил автор статьи.

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