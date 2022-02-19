В Раде поведали о готовящейся резне и геноциде русскоговорящих украинцев

Драку депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича и журналиста Юрия Бутусова в прямом эфире телеканала "Украина 24" можно расценить как призыв к насилию над русскоговорящими гражданами Украины. Такое мнение высказал депутат Рады Илья Кива.

"Это заранее хорошо спланированный и подготовленный сигнал к действию, реклама, пропаганда и легализация насилия в отношении русскоговорящих украинцев", — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Илья Кива уверен, что программа "Свобода Слова Савика Шустера", в ходе которой это произошло, была выбрана не случайно, потому что она имеет самые высокие рейтинги, и именно здесь, по словам парламентария, уже давно "наживаются на войне Порошенко, Яценюк, Бутусов" и прочие.

Кива выразил беспокойство, что подобный негативный пример политиков остальные недолюбливающие русскоговорящих украинцы могут воспринять как руководство к агрессивным действиям.

"Оказывается, "их" (русскоговорящих) можно и нужно бить, душить и за это ничего не кому не будет. Готовится резня и геноцид", — сделал вывод Кива.

Перебранка в эфире между Шуфричем и Бутусовым быстро переросла в драку. Разнимать дерущихся были вынуждены находившиеся в студии высокие гости, включая экс-лидера Украины Пётра Порошенко.

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