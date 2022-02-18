Госдеп расценил эвакуацию в Донбассе как предлог для нападения РФ на Украину

В Госдепартаменте США заявили, что эвакуация жителей Донбасса и взрывы в Донецке — всего лишь предлог для вторжения РФ на Украину.

"Подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что Россия является истинным агрессором в данном конфликте", — сказал РИА Новости официальный представитель Госдепа.

Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали граждан республик эвакуироваться в Ростовскую область Россию из-за возможного нападения Вооружённых сил Украины на Донбасс.

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по 10 тысяч рублей.

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