В Госдепартаменте США заявили, что эвакуация жителей Донбасса и взрывы в Донецке — всего лишь предлог для вторжения РФ на Украину.
"Подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что Россия является истинным агрессором в данном конфликте", — сказал РИА Новости официальный представитель Госдепа.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали граждан республик эвакуироваться в Ростовскую область Россию из-за возможного нападения Вооружённых сил Украины на Донбасс.
Президент РФ Владимир Путин поручил выделить каждому беженцу из Донбасса по 10 тысяч рублей.
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Врач-психиатр Евгений Фомин прокомментировал поведение российской фигуристки Александры Трусовой, которая расстроилась из-за второго места на ОИ-2022.
Врач-психиатр Евгений Фомин прокомментировал поведение российской фигуристки Александры Трусовой, которая расстроилась из-за второго места на ОИ-2022.