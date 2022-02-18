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Автор Юлия Миленина

Global Times выяснила, зачем США нужен хайп по теме российского вторжения

Мир

Политики из США, распространяя информацию о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину, хотят достичь сразу две цели:

Global Times выяснила, зачем США нужен хайп по теме российского вторжения
  • укрепить НАТО
  • и "закрутить гайки" по отношению к Москве,

пишет Global Times.

В материале сообщается, что в последнее время члены Североатлантического альянса стали всё сильнее отдаляться друг от друга, поэтому Штаты хотят использовать "военный хайп" вокруг Украины для сплочения лидеров государств, входящих в состав НАТО.

"Вашингтон также стремится отделить РФ от Европы, консолидировать НАТО и увеличить свой контроль над альянсом", — считают источники издания из Китайской академии социальных наук.

Кроме того, по их мнению, многие крупные европейские игроки, например, ФРГ и Франция постепенно отклоняются от намеченного курса в европейско-американских отношениях.

Как отмечают специалисты, в этих условиях власти США стремятся не допустить введения в эксплуатацию российского "Северного потока-2". Это позволит им избежать тесного экономического сотрудничества Москвы и Берлина.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато франция украина германия северный поток-2
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