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Автор Юлия Миленина

WP назвала уловкой заявления РФ об отводе войск от границы с Украиной

Мир

Американские разведчики получили данные, которые свидетельствуют о том, что объявленный властями РФ отвод войск от границы с Украиной представляет собой преднамеренную уловку. Об этом сообщает газета Washington Post.

WP назвала уловкой заявления РФ об отводе войск от границы с Украиной

Источники издания убеждены: Россия хочет ввести США в заблуждение по поводу конфликтной ситуации вокруг Украины.

"Вашингтон получил достоверные сведения о том, что заявления РФ об отводе войск могут быть частью кампании по дезинформации, призванной ввести в заблуждение", — сообщает WP, ссылаясь на американского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

По информации газеты, два источника в США и один в Европе подтвердили информацию о том, что Россия скрывает правдивые данные об отводе сил в места постоянной дислокации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что процедура отвода военнослужащих после учений — это обычная практика, в которой не нужно искать дополнительных смыслов, в том числе связанных с украинским кризисом.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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