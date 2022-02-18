Британское Минобороны опубликовало карту "Ось вторжения Путина"

Красными стрелками испещрена карта Украины, опубликованная Министерством обороны Великобритании в четверг. Так британские военные в Twitter проиллюстрировали возможную, по их версии, "ось”, вдоль которой предполагаемое российское вторжение "может развернуться в любой день".

На карте министерства изображены семь различных стрелок, "вторгающихся” на Украину из России и Белоруссии.

Твит DefenceHQ появился примерно через час после того, как министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что она "очень обеспокоена сегодняшними сообщениями об усилении российской агрессии”, которые "являются вопиющей попыткой российского правительства сфабриковать предлоги для вторжения”.

После этого сообщения из Лондона президент США Джо Байден заявил, что Россия собирается вторгнуться "в течение следующих нескольких дней”.

Удивительно, что "союзники Украины", переживающие за её судьбу, абсолютно не учитывают мнение о раздуваемой ими истерии самой Украины.