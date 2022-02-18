Арахамия: западные СМИ своими фейками навредили Украине хуже Москвы

Давид Арахамия, лидер парламентской фракции партии "Слуга народа" в интервью каналу НВ сказал, что, по его мнению, раздутая паника по поводу российского вторжения утихнет через несколько недель, и обвинил американские СМИ в напрасном разжигании страхов.

“Я думаю, что через две или три недели, когда эта истерическая фаза исчезает, мы должны сделать ретроспективный анализ как гигантские, чрезвычайно популярные западные СМИ начали распространять информацию, переплюнув кремлёвских пропагандистов Ольгу Скабееву и Владимира Соловьёва, которые именно за распространение дезинформации запрещены на Украине. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... мы должны изучить это, потому что это элементы гибридной войны”, - заявил политик.

К слову, напомним, ранее именно Арахамия подсчитал убытки украинской экономики из-за паники по поводу "вторжения РФ" - "2-3 миллиарда долларов каждый месяц".