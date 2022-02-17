В ЛНР опровергли обстрел детского сада под Луганском

Заместитель председателя комитета Народного Совета ЛНР по международным отношениям Юрий Юров заявил, что украинские солдаты активно обстреливают неподконтрольные Киву территории. В Сети появился снимок детского сада, в который попал снаряд.

В Народной милиции ЛНР предупредили, что Киев выкладывает постановочные материалы о разрушенной гражданской инфраструктуре в Донбассе, пишет РИА Новости. Вероятно, фото детского сада с дырой в стене является фейком.

"Обстрелы не просто слышны на окраинах Луганска. Обстреливается, фактически, сама столица ЛНР. Поселок Весёленькая, фигурировавший в первых сообщениях — это черта города", — написал депутат в своём Telegram-канале.

По данным парламентария, информация о пострадавших людях и разрушениях пока отсутствует. Как подчеркнул политик, местные жители боятся выходить из дома. Обстрел ВСУ начался в пять утра, подчеркнул Юров.

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник сообщил о попытке эскалации со стороны Киева.

"Режим тишины на линии боевого соприкосновения разорван в клочья", — заявил политик, слова которого цитирует Газета.Ru.

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