В ДНР заявили об открытии ответного огня из-за обстрела со стороны ВСУ

Бойцам Народной милиции ДНР пришлось открыть ответный огонь в связи с обстрелом со стороны ВСУ.

Как сообщили в Народной милиции, 17 февраля военные 53-й бригады ВСУ обстреляли из 120-миллиметровых миномётов населённые пункты Петровское и Новоласпа.

"С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В ДНР сообщили, что всего за сутки зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня украинскими военными. В частности, были обстреляны из гранатомётов и стрелкового оружия населённые пункты Коминтерново и Октябрь.

В настоящее время в самопровозглашённой республики уточняют информацию о пострадавших в результате обстрелов, а также о повреждении объектов гражданской инфраструктуры.

В ДНР сочли обстрелы со стороны ВСУ попыткой развязать активные боевые действия и призвали ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия украинскими военными.

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