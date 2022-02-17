Мадуро: Россия может рассчитывать на всестороннюю поддержку Венесуэлы

Венесуэла готова поддержать Россию и прийти ей на помощь в условиях угроз со стороны НАТО и западных стран, заявил президент страны Николас Мадуро на церемонии подписания стратегических соглашений между двумя странами в рамках работы Межправительственной комиссии высокого уровня (CYAN), в которой российскую сторону представлял вице-премьер Юрий Борисов.

Мадуро подчеркнул:

"Россия может рассчитывать на любую поддержку Каракаса, который поможет рассеять угрозы коллективного Запада и сохранить за Москвой статус территории мира, потому что дипломатия мира победит, а Владимир Путин использует этот грандиозный триумф для защиты своих интересов".

Он отметил также, что двусторонние отношения его страны с Россией "приобретают всё более стратегический уровень".

"Мы рассмотрели состояние двустороннего сотрудничества России и Венесуэлы, мы обсудили все детали, и я могу сказать, что отношения России и Венесуэлы, каждый раз становятся всё более прочными на стратегическом уровне, в них всё больше глубины и силы".

Также президент Венесуэлы подчеркнул, что его страна будет наращивать военное сотрудничество с Россией, отметив, что Каракас выступает за "многополярный и многоцентровой" мир и "без гегемонистских империй", разделяя в этом плане позицию Москвы.

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