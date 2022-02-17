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Автор Екатерина Широкова

Лиз Трасс пригрозила России статусом изгоя

Мир

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Москва не пойдёт на диалог по ситуации вокруг Украины, то может получить статус изгоя и понести серьёзные экономические потери.

Лиз Трасс пригрозила России статусом изгоя

Как подчеркнула глава британского МИД, в предстоящий визит в Киев она намерена обсудить обстановку со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Кроме того, Трасс уточнила, что Британия "готова к диалогу" и с Россией.

"Мы готовы разговаривать. Но мы ясно заявляем: если они решат продолжить движение по пути агрессии, наступят тяжёлые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и принесут ей статус изгоя", — цитирует заявление главы британского министерства ТАСС.

Поездка в Киев и встреча с Кулебой намечена на 18 февраля. По сообщению Форин оффиса, Трасс намерена обсудить возможное "вторжение" российских войск в Незалежную, а также "демонстрация единой поддержки суверенитета Украины".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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