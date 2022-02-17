Лиз Трасс пригрозила России статусом изгоя

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Москва не пойдёт на диалог по ситуации вокруг Украины, то может получить статус изгоя и понести серьёзные экономические потери.

Как подчеркнула глава британского МИД, в предстоящий визит в Киев она намерена обсудить обстановку со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Кроме того, Трасс уточнила, что Британия "готова к диалогу" и с Россией.

"Мы готовы разговаривать. Но мы ясно заявляем: если они решат продолжить движение по пути агрессии, наступят тяжёлые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и принесут ей статус изгоя", — цитирует заявление главы британского министерства ТАСС.

Поездка в Киев и встреча с Кулебой намечена на 18 февраля. По сообщению Форин оффиса, Трасс намерена обсудить возможное "вторжение" российских войск в Незалежную, а также "демонстрация единой поддержки суверенитета Украины".

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