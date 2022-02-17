Читатели британского таблоида The Daily Mail раскритиковали заявление главы военной разведки страны, генерала Джима Хокенхалла о том, что несмотря на то, что Россия так и не "вторглась" на Украину, Москва продолжает "наращивать войска" в приграничной зоне.
Ранее Хокенхалл заявил, что Британия "не видит" подтверждения вывода российских войск с границы Незалежной и даже наоборот, разворачивает в предположительной зоне конфликта полевые госпитали и завозит тяжёлую технику.
Читатели таблоида нелестно отреагировали на новые "разведданные" и предложили перестать "промывать мозги" и "разжигать войну".
"Хорошая попытка (вновь), но мы знаем, что всё это ложь, Джим! Мы вам не верим и ясно видим, что вы подталкиваете к войне", — заявил пользователь Stop This Madness.
Другой читатель менее сдержанно отреагировал на информацию.
"Разведка "начала" войну с января, им пора заткнуться и бросить промывать мозги Западу по поводу России", — заявил Justanumberhudd.
Досталось и самому изданию.
"Ваш заголовок четыре дня назад был "война через четыре дня!" Прекратите разжигать войну, Daily Mail", — резюмировал Micky MOJO.
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