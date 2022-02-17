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Автор Екатерина Широкова

Британцев взбесили слова главы разведки о войсках РФ: "Джим, пора заткнуться!"

Мир

Читатели британского таблоида The Daily Mail раскритиковали заявление главы военной разведки страны, генерала Джима Хокенхалла о том, что несмотря на то, что Россия так и не "вторглась" на Украину, Москва продолжает "наращивать войска" в приграничной зоне.

Британцев взбесили слова главы разведки о войсках РФ: "Джим, пора заткнуться!"

Ранее Хокенхалл заявил, что Британия "не видит" подтверждения вывода российских войск с границы Незалежной и даже наоборот, разворачивает в предположительной зоне конфликта полевые госпитали и завозит тяжёлую технику.

Читатели таблоида нелестно отреагировали на новые "разведданные" и предложили перестать "промывать мозги" и "разжигать войну".

"Хорошая попытка (вновь), но мы знаем, что всё это ложь, Джим! Мы вам не верим и ясно видим, что вы подталкиваете к войне", — заявил пользователь Stop This Madness.

Другой читатель менее сдержанно отреагировал на информацию.

"Разведка "начала" войну с января, им пора заткнуться и бросить промывать мозги Западу по поводу России", — заявил Justanumberhudd.

Досталось и самому изданию.

"Ваш заголовок четыре дня назад был "война через четыре дня!" Прекратите разжигать войну, Daily Mail", — резюмировал Micky MOJO.

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Шпионский скандал - успех российской военной разведки?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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