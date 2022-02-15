Forbes: украинские пилоты массово бегут из ВВС

Украинские пилоты в массовом порядке увольняются из Военно-воздушных сил Украины, поскольку их не устраивает низкая зарплата и излишняя бюрократия, пишет колумнист Forbes Дэвид Экс.

По данным журналиста, на вооружении Украины находится 37-70 советских истребителей МиГ-29, однако эти устаревшие машины вряд ли могли бы оказать сопротивление Воздушно-космическим силам РФ в случае войны.

Однако самой главной проблемой Украины автор статьи назвал не старые самолёты, а отсутствие пилотов.

Экс отметил, что в 2019–2020 годах из украинских ВВС уволились 70 человек, а в текущем году — ещё пять пилотов. Они приняли решение не продлевать контракт из-за низкой зарплаты, бюрократии и плохому обучению военному делу.

Ранее издание The National Interest сообщило, что в случае масштабной войны с Россией Украина столкнётся с российской боевой авиацией, которая существенно превосходит украинскую как в количественном, так и в качественном отношении.

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