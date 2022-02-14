В Лондоне выразили готовность поддержать решение Киева об отказе от НАТО

В случае отказа Киева от планов по вступлению в НАТО это решение будет поддержано Лондоном, заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"Если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством", — цитирует замглавы Минобороны РИА Новости.

Вместе с тем Хиппи заявил, что никакое дипломатическое решение не должно угрожать суверенитету Украины.

Замминистра обороны выразил надежду, что в ситуации вокруг Украины победит дипломатия.

Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев может возможности отложить планы по вступлению в НАТО, чтобы избежать войны с РФ. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя высказывание посла, отметил, что перспектива вступления в альянс закреплена в Конституции Украины, и не одно решение не может быть принято вопреки ей.

Вместе с тем спикер министерства подчеркнул, что Киев готов к любым форматам диалога для сохранения мира и жизни своих граждан.

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