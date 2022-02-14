EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

В Лондоне выразили готовность поддержать решение Киева об отказе от НАТО

Мир

В случае отказа Киева от планов по вступлению в НАТО это решение будет поддержано Лондоном, заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

В Лондоне выразили готовность поддержать решение Киева об отказе от НАТО

"Если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством", — цитирует замглавы Минобороны РИА Новости.

Вместе с тем Хиппи заявил, что никакое дипломатическое решение не должно угрожать суверенитету Украины.

Замминистра обороны выразил надежду, что в ситуации вокруг Украины победит дипломатия.

Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев может возможности отложить планы по вступлению в НАТО, чтобы избежать войны с РФ. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя высказывание посла, отметил, что перспектива вступления в альянс закреплена в Конституции Украины, и не одно решение не может быть принято вопреки ей.

Вместе с тем спикер министерства подчеркнул, что Киев готов к любым форматам диалога для сохранения мира и жизни своих граждан.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Конфликт НАТО и России: Главное для США – повысить рейтинг президента
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина великобритания
Новости
Лукашенко описал политику Украины по Белоруссии: "Понимаете, безмозглость"
Российского чиновника зарезали в подъезде своего дома
США и НАТО добиваются войны на Украине любой ценой
Вслед за Путиным: Губерниев ответил фразой про красавицу главе ОК США Хиршланд
В Лондоне выразили готовность поддержать решение Киева об отказе от НАТО
Лукашенко раскрыл план Запада на Украину: "Хотят воевать чужими руками"
Невролог рассказал о развитии опасного заболевания из-за омикрон-штамма
Малявин объяснил, поддержит ли Китай Россию в случае войны с Украиной
Бомба заложена: главные последствия допинг-истории Валиевой ещё впереди
О выписке Жириновского из больницы пока не может быть речи, заявил источник
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"

Инцидент с заходом в территориальные воды России атомной подлодки США мог закончиться ядерной катастрофой. Причину этого назвал полковник Баранец.

Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"
Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия
Мир. Новости мира
Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия
Общество
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Мир. Новости мира
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Любовь Степушова Орбан призвал к союзу с православными и намекнул о выходе Венгрии из ЕС Любовь Степушова Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
NI: американский политолог объяснил, зачем США "истерия" вокруг Украины
Силовые структуры
Эксперт назвал спецсредство, которое применил "Маршал Шапошников" против АПЛ США
Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"
Мир. Новости мира
Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"
Последние материалы
Российского чиновника зарезали в подъезде своего дома
США и НАТО добиваются войны на Украине любой ценой
Вслед за Путиным: Губерниев ответил фразой про красавицу главе ОК США Хиршланд
В Лондоне выразили готовность поддержать решение Киева об отказе от НАТО
Лукашенко раскрыл план Запада на Украину: "Хотят воевать чужими руками"
Невролог рассказал о развитии опасного заболевания из-за омикрон-штамма
Малявин объяснил, поддержит ли Китай Россию в случае войны с Украиной
Бомба заложена: главные последствия допинг-истории Валиевой ещё впереди
О выписке Жириновского из больницы пока не может быть речи, заявил источник
Reuters: украинский посол Пристайко взял назад свои слова про НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников