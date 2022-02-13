В Киеве заявили, что Зеленский готовится "резать" русских

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что под руководством президента Украины Владимира Зеленского готовят отряды, которые будут истреблять русскоязычное население в Незалежной.

Как подчеркнул депутат, радикально настроенные "отряды" не скрывают своих планов.

"Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует ютуб-каналы, интернет сайты и телеграм каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят "резню" неугодных, русского населения, их назовут врагами Украины", — написал Кива в своём Telegram.

Кроме того, парламентарий предположил, что в ближайшее время в стране могут отключить интернет и связь, чтобы предотвратить "утечку информации" из Незалежной.

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