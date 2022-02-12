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Автор Антон Куликов

Политолог: вероятность военного конфликта между Россией и Украиной крайне низка

Мир

Руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что вероятность начала реальных военных столкновений между Россией и Украиной крайне низка.

Политолог: вероятность военного конфликта между Россией и Украиной крайне низка

"Мне кажется, всё некритично, и полагаю, что шансы начала военных действий крайне низкие", - сказал Кортунов ТАСС. При этом он отметил, что нервозность повышает риски непреднамеренной эскалации. И ошибки или технический сбой могут привести к конфликту, которого никто не хочет. Такое, по словам Кортунова, в истории бывало.

Он отметил, что российское руководство на протяжении нескольких месяцев заявляет об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины.

"Никто воевать не собирается, за исключением того случая, если Украина сама спровоцирует конфликт, попытавшись решить проблему Донбасса военным путем, но сейчас (президент Украины Владимир) Зеленский говорит, что в планы это не входит", - добавил Кортунов.

Политолог полагает, что для России конфликт невыгоден, поскольку "сопутствующие издержки с точки зрения санкций, разрушения Минских соглашений и изменения общественных настроений на территории Украины будут очень значительны, а дивиденды сомнительны".

К тому же, подчеркнул эксперт, российские вооруженные силы не стали бы "производить маневры на протяжении нескольких месяцев, тем самым давая возможность своим потенциальным оппонентам подготовиться и увеличить издержки такого рода операции". По словам Кортунова, для российских ВС характерен другой алгоритм действий, когда решения принимаются оперативно и быстро выполняются.

Отметим, после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, которые прошли 12 февраля, помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что нагнетание вокруг темы "вторжения России на Украину" было скоординированным, а "истерия просто достигла апогея". Именно она послужила причиной американского запроса на переговоры лидеров двух стран, притом что это американцы "искусственно раздувают истерию", подчеркнул помощник российского президента.

Нагнетание темы "вторжения" продолжается на протяжении нескольких месяцев. В пятницу представители американской администрации заявили, что "вторжение" якобы может произойти на следующей неделе. Причем были названы даже даты - 15 или 16 февраля. 

Судя по сообщениям западной прессы, к этой информации даже союзники США отнеслись скептически. Однако это стало причиной, что уже более трех десятков государств обратились к своим гражданам с призывом отказаться от поездок на Украину или покинуть территорию этого государства. 

В России информацию о подготовке "вторжения" неоднократно опровергали на самом высоком уровне. 

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Куратор: Любовь Степушова
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