Американский президент в одном из последних интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что "ни при каких обстоятельствах" он не согласится ввести войска на Украину, даже "ради того, чтобы спасти своих граждан от России".
Такое заявление в общем-то укладывается в сказанное Байденом ранее, например, когда гражданам США "рекомендовали" самостоятельно "на всякий случай" покинуть Незалежную. Однако аргументация 46-го хозяина Белого дома вызвала дополнительные вопросы.
По словам Байдена:
А в -третьих, Байден заявил:
"Если президент России Владимир Путин достаточно глуп, чтобы войти на Украину, то я надеюсь, что он достаточно умён, чтобы не делать ничего, что могло бы негативно повлиять на американских граждан".
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