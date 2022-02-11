EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях

Мир

Американский президент в одном из последних интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что "ни при каких обстоятельствах" он не согласится ввести войска на Украину, даже "ради того, чтобы спасти своих граждан от России".

Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях

Такое заявление в общем-то укладывается в сказанное Байденом ранее, например, когда гражданам США "рекомендовали" самостоятельно "на всякий случай" покинуть Незалежную. Однако аргументация 46-го хозяина Белого дома вызвала дополнительные вопросы.

По словам Байдена:

  • во-первых, сценарий эвакуации "не выглядит реалистичным": "как мы их будет там разыскивать?";
  • во-вторых, ситуация, когда "русские и американцы стреляют друг в друга — это уже мировая война".

А в -третьих, Байден заявил:

"Если президент России Владимир Путин достаточно глуп, чтобы войти на Украину, то я надеюсь, что он достаточно умён, чтобы не делать ничего, что могло бы негативно повлиять на американских граждан".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден владимир путин
Новости
Сосновский раскрыл фатальную ошибку Шольца перед визитом в Москву
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Американская спортсменка Алиса Лью назвала фигуристок из России сумасшедшими
Экс-глава "Нафтогаза" назвал катастрофическую ошибку Витренко
Фигуристке Валиевой разрешили продолжить участие в Олимпийских играх
Юрист Пацев объяснил, как триметазидин мог попасть в организм Валиевой
Официально: декабрьская допинг-проба Валиевой оказалась положительной
Блинкен призвал противостоять КНР, потому что Китай хочет "захватить" мир
Свобода слова: Белый дом запретил СМИ США доступ к американским войскам в Европе
The Times: Британия сделает предупреждение "путинским генералам" из-за Украины
Популярное
Здоровье
Кардиолог Кореневич объяснила, какой эффект дают внутривенные "капельницы"

В России почему-то очень любят ложиться больницу на внутривенные вливания для профилактики различных заболеваний. Однако эта процедура совершенно бесполезна.

Кардиолог Кореневич объяснила, какой эффект дают внутривенные "капельницы"
Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала три главных признака пневмонии при "омикроне"
Здоровье
Малышева подробно объяснила, почему заболел привитый Жириновский
Мир. Новости мира
Российская разведка располагала данными о подготовке беспорядков в Казахстане
Ирина Шлионская В маленьком древнем царстве умели скрещивать верблюдов Ирина Шлионская Любовь Степушова Война против непривитых уничтожит западную цивилизацию Любовь Степушова Дмитрий Соколов Боярская месть: почему русские монархи не могли жениться по любви Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии Трасс
Мир. Новости мира
Британцы раскритиковали Лиз Трасс за ошибку на переговорах с Лавровым
Попавший в больницу Жириновский не узнаёт родных
Политика. Новости и аналитика
Попавший в больницу Жириновский не узнаёт родных
Последние материалы
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Американская спортсменка Алиса Лью назвала фигуристок из России сумасшедшими
Экс-глава "Нафтогаза" назвал катастрофическую ошибку Витренко
Фигуристке Валиевой разрешили продолжить участие в Олимпийских играх
Юрист Пацев объяснил, как триметазидин мог попасть в организм Валиевой
Официально: декабрьская допинг-проба Валиевой оказалась положительной
Блинкен призвал противостоять КНР, потому что Китай хочет "захватить" мир
Свобода слова: Белый дом запретил СМИ США доступ к американским войскам в Европе
The Times: Британия сделает предупреждение "путинским генералам" из-за Украины
ВМС США готовятся к эвакуации вооружённых сил из Восточной Европы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников