Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай несёт "угрозу" и пытается стать доминирующей державой в мире. Как подчеркнул американский политик, КНР стремится лидировать во всех отраслях.
Так, Блинкен перечислил, в каких конкретно областях видит "угрозу" от КНР:
"Нет никаких сомнений в том, что Китай стремится стать ведущей военной, экономической, дипломатической и политической державой не только в регионе, но и в мире. В последние годы мы видим, что власти КНР действуют более агрессивно и внутри страны, и в регионе", — заявил Блинкен в интервью австралийскому изданию The Australian.
Блинкен подчеркнул, что таким образом Китай "бросает вызов" американской стороне и другим странам мира. Госсекретарь посетовал, что ни США, ни Австралия "ничего не делают", чтобы сдержать КНР. И призвал австралийские власти отстоять "либеральные ценности и порядок".
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