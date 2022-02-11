Блинкен призвал противостоять КНР, потому что Китай хочет "захватить" мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай несёт "угрозу" и пытается стать доминирующей державой в мире. Как подчеркнул американский политик, КНР стремится лидировать во всех отраслях.

Так, Блинкен перечислил, в каких конкретно областях видит "угрозу" от КНР:

дипломатии,

экономике,

военной отрасли

технологии,

политике.

"Нет никаких сомнений в том, что Китай стремится стать ведущей военной, экономической, дипломатической и политической державой не только в регионе, но и в мире. В последние годы мы видим, что власти КНР действуют более агрессивно и внутри страны, и в регионе", — заявил Блинкен в интервью австралийскому изданию The Australian.

Блинкен подчеркнул, что таким образом Китай "бросает вызов" американской стороне и другим странам мира. Госсекретарь посетовал, что ни США, ни Австралия "ничего не делают", чтобы сдержать КНР. И призвал австралийские власти отстоять "либеральные ценности и порядок".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен