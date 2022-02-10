EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Bloomberg: в США разлад из-за санкций против РФ — республиканцы "жаждут крови"

Мир

Сенат Конгресса США не может прийти к единому мнению, какие санкции необходимо ввести против Москвы из-за ситуации вокруг Незалежной. "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года" "застрял" на стадии обсуждения. 

Bloomberg: в США разлад из-за санкций против РФ — республиканцы "жаждут крови"

Так, данный законопроект затронет Россию, "Северный поток-2", российский МИД, начальников военных структур и лично президента страны Владимира Путина, если Москва физически "вторгнется" в Незалежную. С таким предложением выступили члены сената от партии демократов.

Для того, чтобы документ вступил в силу, демократам необходима поддержка республиканцев. 

Однако те, в свою очередь, считают, что санкции необходимо вводить уже сейчас, до реального "нападения", как превентивную меру, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к окружению Конгресса. 

Белый дом во главе с президентом США Джо Байденом поддерживают идею демократов. Как заявили в администрации, преждевременное введение санкций может спровоцировать Москву на ответные действия и только усилить "конфликтные настроения" в Незалежной. 

Как отмечает издание, переговоры длятся уже месяц и на рассмотрение его в феврале надеяться не стоит. В плане работ сенаторов на текущий месяц документ о санкциях против РФ не предусмотрен. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

«Отклонял трижды»: Почему Байден не может решиться на новые санкции против РФ
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша джо байден владимир путин
Новости
Врач Чупин рассказал, как самостоятельно распознать тромб
Воинственность британского премьера "зашкалила"
Bloomberg: в США разлад из-за санкций против РФ — республиканцы "жаждут крови"
Келин: ЕС тратит деньги на Украину так, будто они ему самому не нужны
Озарение Зеленского: никто в Европе не имеет влияния на Москву
Климкин рассказал, на что Макрон хочет "нагнуть" Киев и почему у него не выйдет
Ветераны разведки США беспокоятся о репутации Байдена
Подозреваемый в ограблении вдовы Градского раскрыл подробности преступления
Философский взгляд на донбасскую войну: это война цивилизаций
Штаты объявили, что будут помогать украинским беженцам, "если всё же вдруг что"
Популярное
Мир. Новости мира
Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"

Евгений Карась, лидер украинского ультраправого движения C14*, заявил, что Украина создаст проблемы для многих стран, если националисты придут к власти.

Украинский неонацист: "Нам дают много оружия, потому что нам прикольно убивать"
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Здоровье
Как сделавший 8 прививок от COVID-19 Жириновский смог заболеть, объяснил врач
Происшествия
Российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест
Мир. Новости мира
Лех Валенса призвал готовиться к атаке на Москву
Александр Артамонов На Украине запахло "серой" Александр Артамонов Любовь Степушова Назван критический для Украины фактор в войне с Россией и Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Жизнь можно изменить с помощью гипноза Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Неожиданный вопрос телеведущего Норкина о НАТО заставил замолчать всю студию
Мир. Новости мира
У конгресса лопнуло терпение: новый закон запретит США вооружать Украину
Военный эксперт разгадал путинский "план Б": будет пороть гегемона
Политика. Новости и аналитика
Военный эксперт разгадал путинский "план Б": будет пороть гегемона
Последние материалы
Воинственность британского премьера "зашкалила"
Bloomberg: в США разлад из-за санкций против РФ — республиканцы "жаждут крови"
Келин: ЕС тратит деньги на Украину так, будто они ему самому не нужны
Озарение Зеленского: никто в Европе не имеет влияния на Москву
Климкин рассказал, на что Макрон хочет "нагнуть" Киев и почему у него не выйдет
Ветераны разведки США беспокоятся о репутации Байдена
Подозреваемый в ограблении вдовы Градского раскрыл подробности преступления
Философский взгляд на донбасскую войну: это война цивилизаций
Штаты объявили, что будут помогать украинским беженцам, "если всё же вдруг что"
Медведев может сменить Жириновского на посту лидера ЛДПР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников