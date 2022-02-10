Bloomberg: в США разлад из-за санкций против РФ — республиканцы "жаждут крови"

Сенат Конгресса США не может прийти к единому мнению, какие санкции необходимо ввести против Москвы из-за ситуации вокруг Незалежной. "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года" "застрял" на стадии обсуждения.

Так, данный законопроект затронет Россию, "Северный поток-2", российский МИД, начальников военных структур и лично президента страны Владимира Путина, если Москва физически "вторгнется" в Незалежную. С таким предложением выступили члены сената от партии демократов.

Для того, чтобы документ вступил в силу, демократам необходима поддержка республиканцев.

Однако те, в свою очередь, считают, что санкции необходимо вводить уже сейчас, до реального "нападения", как превентивную меру, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к окружению Конгресса.

Белый дом во главе с президентом США Джо Байденом поддерживают идею демократов. Как заявили в администрации, преждевременное введение санкций может спровоцировать Москву на ответные действия и только усилить "конфликтные настроения" в Незалежной.

Как отмечает издание, переговоры длятся уже месяц и на рассмотрение его в феврале надеяться не стоит. В плане работ сенаторов на текущий месяц документ о санкциях против РФ не предусмотрен.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен