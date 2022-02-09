Штаты объявили, что будут помогать украинским беженцам, "если всё же вдруг что"

Вашингтон готовится к исходу беженцев, покидающих Украину в случае российского вторжения, объявил Белый дом.

Выступая на брифинге, пресс-секретарь президента Джо Байдена Джен Псаки сообщила:

"Мы, безусловно, готовимся к целому ряду непредвиденных обстоятельств, работаем и взаимодействуем с нашими европейскими партнерами и коллегами, чтобы подготовиться к ним. И это связано с потенциалом для беженцев, а ещё с потенциалом нехватки природного газа или нефти”.

Однако, она отказалась углубляться в "оценки разведки”, опубликованные ранее рядом американских газет, в которых утверждалось, что российское вторжение может привести к перемещению миллионов людей и гибели тысяч мирных жителей.

Напомним, на прошлой неделе официальные лица США проинформировали законодателей и европейских партнеров о новых оценках, согласно которым Россия собрала больше сил вблизи границы с Украиной и вскоре может начать атаку, которая достигнет Киева всего за два дня, убив 50 000 человек и заставив до пяти миллионов беженцев бежать от беспорядков.

По словам Псаки, Белый дом намерен "помогать" украинским беженцам, поскольку речь идёт не об Афганистане и США "не находятся в 20-летней войне на Украине":

"Это совсем другое обстоятельство. Ситуация на границе Украины с наращиванием российских войск — это не то же самое, что окончание 20-летней войны, — уточнила она. — Это то, о чем президент говорил в течение некоторого времени, когда мы тратили огромное количество не только денег, но и крови американских военнослужащих… в течение десятилетий".

К слову, воинственная риторика Белого дома и его огромные финансовые вложения в "военную помощь" Киеву, похоже, изрядно "достали" даже американских законодателей — в Конгресс США внесён законопроект о запрете "помощи Украине".

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