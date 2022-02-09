Чижов спрогнозировал затягивание сертификации "Северного потока-2"

Еврокомиссия постарается максимально затянуть срок предоставления своего заключения по сертификации газопровода "Северный поток-2", считает постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Как пояснил он РИА Новости, после того, как немецкий регулятор возобновит приостановленную в настоящее время сертификацию газопровода, он должен оперативно вынести решение. Затем своё заключение на это решение должна представить Еврокомиссия.

"Не сомневаюсь, что срок рассмотрения этого дела в ЕК будет в ручном режиме расширен до максимально возможного, то есть до четырех месяцев. Так что решение по "Северному потоку-2" будет не раньше июля", — заявил Чижов.

Вместе с тем он назвал большими шансы на благополучное завершение сертификации "Северного потока-2", отметив, что в этом заинтересованы, в первую очередь, европейские потребители.

"Мы-то найдём, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока-2" не будет", — подчеркнул представитель РФ при ЕС.

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