Новая афера США: $10 миллионов за голову лидера ИГ* в Афганистане

Гражданам Афганистана, находящимся на грани вымирания, Госдепартамент США предложил награду до 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении главаря действующего в Афганистане подразделения международной террористической организации "Исламское государство"* "Вилаят Хорасан"* Санауллы Гафари.

Весь цинизм ситуации заключается в том, что США перед тем как предложить вознаграждение вначале заморили талибов голодом в прямом смысле этого слова. Афганистан отрезан от банковской системой SWIFT по инициативе США.

"Но политика США и Запада блокировала афганские национальные финансовые ресурсы, отключила банковскую систему страны от SWIFT, что не дает возможности переводить деньги даже простым афганцам, я уж не говорю о международных организациях, включая ООН. Это ставит людей в такую ситуацию, когда нет источников дохода", — приводит РБК слова спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова.

Каким образом в этом случае Госдепартамент США собирается выплачивать вознаграждение талибам за голову террориста остается загадкой.

*террористическая организация, запрещённая на территории РФ