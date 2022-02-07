EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Wargonzo: Киев перебросил 10 "Горынычей" в район Мариуполя

Мир

Власти Украины отправили десять установок разминирования, которые военные между собой называют "урками" или "Горынычем", под Мариуполь. Об этом сообщил военный журналист, руководитель проекта Wargonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники.

Wargonzo: Киев перебросил 10 "Горынычей" в район Мариуполя

По их словам, колонна из десяти установок в сопровождении четырёх хаммеров была замечена между Мариуполем и Широкино.

Такого рода установки используются для расчистки минных заграждений и подготовки коридоров для прохождения бронетехники через них. Делается это с очевидной целью — прорыв фронта, пояснил журналист.

По его мнению, это может говорить о том, что ВСУ либо что-то замышляют на юге, либо пытаются отвлечь внимание от основного направления атаки.

"Примечательно, что колонну "Горынычей" сопровождали на хаммерах. По словам очевидцев, в бронемашинах находились иностранные военные", — написал Пегов в своём Telegram-канале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы киев донбасс украина
Новости
Назван размер пенсии Пугачёвой, Якубовича и Лещенко
Лукашенко рассказал об "унижениях" из России до 2020 года
Мужчину задержали за поджог сожительницы и её детей в Иркутской области
Wargonzo: Киев перебросил 10 "Горынычей" в район Мариуполя
Александр Васильев "приготовился" к тому, чтобы умереть
Политолог назвал возможные цели визита Макрона в РФ: "Для галочки или рейтинга"
Малышева перечислила продукты, которые помогают бороться со старением
Завотделением петербургского медцентра арестовали из-за гибели семи пациентов
Канадская журналистка: из-за РФ нужно убрать фигурное катание из программы ОИ
Захарова сравнила Украину, США и Британию с героями "Кавказской пленницы"
Последние материалы
Wargonzo: Киев перебросил 10 "Горынычей" в район Мариуполя
Александр Васильев "приготовился" к тому, чтобы умереть
Учёные на стороне фантастов: популярные теории о параллельных мирах
Политолог назвал возможные цели визита Макрона в РФ: "Для галочки или рейтинга"
Малышева перечислила продукты, которые помогают бороться со старением
Завотделением петербургского медцентра арестовали из-за гибели семи пациентов
Канадская журналистка: из-за РФ нужно убрать фигурное катание из программы ОИ
Финансист Нигматуллин: санкции минфина США станут для российской экономики катастрофой
Захарова сравнила Украину, США и Британию с героями "Кавказской пленницы"
В Кремле рассказали, стоит ли Лукашенко ждать воинского звания от Путина
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Сосновский объяснил, почему Шольц может теперь не лететь в Москву

Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 15 февраля. Однако атмосфера её уже изрядно испорчена немецкой стороной, считает политолог Александр Сосновский.

Сосновский объяснил, почему Шольц может теперь не лететь в Москву
Выяснилось, зачем вдова Градского скрывает свой истинный возраст
Шоу-бизнес
Выяснилось, зачем вдова Градского скрывает свой истинный возраст
Мир. Новости мира
"Это госизмена": в Киеве резко раскритиковали закупку газа РФ у венгров
Авто
Зачем китайской Chery завод УАЗ? Российским рабочим можно платить в 5 раз меньше
Ирина Шлионская Учёные на стороне фантастов: популярные теории о параллельных мирах Ирина Шлионская Усам Оздемиров Россия — Китай: ветер больших перемен дует с востока Усам Оздемиров Любовь Степушова Россия и Китай близки к решению вопроса о мировом господстве Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Градский держал Коташенко в строгости: жил отдельно и контролировал
Здоровье
Кардиолог рассказала, как самому определить степень тяжести "омикрона"
На Украине неожиданно вступились за Путина во время "допроса" о возможной войне
Мир. Новости мира
На Украине неожиданно вступились за Путина во время "допроса" о возможной войне
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников