Wargonzo: Киев перебросил 10 "Горынычей" в район Мариуполя

Власти Украины отправили десять установок разминирования, которые военные между собой называют "урками" или "Горынычем", под Мариуполь. Об этом сообщил военный журналист, руководитель проекта Wargonzo Семён Пегов со ссылкой на собственные источники.

По их словам, колонна из десяти установок в сопровождении четырёх хаммеров была замечена между Мариуполем и Широкино.

Такого рода установки используются для расчистки минных заграждений и подготовки коридоров для прохождения бронетехники через них. Делается это с очевидной целью — прорыв фронта, пояснил журналист.

По его мнению, это может говорить о том, что ВСУ либо что-то замышляют на юге, либо пытаются отвлечь внимание от основного направления атаки.

"Примечательно, что колонну "Горынычей" сопровождали на хаммерах. По словам очевидцев, в бронемашинах находились иностранные военные", — написал Пегов в своём Telegram-канале.

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