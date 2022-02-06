Политолог Рар объяснил, как Шольц может уладить ситуацию с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц, встречаясь с Макроном, затем с Байденом и Путиным, активирует немецкую внешнюю политику. Он пытается урегулировать ситуацию вокруг Украины, в отличие от Англии, которая призывает к войне. И у Шольца есть способ этого добиться. Такое мнение высказал немецкий политолог и журналист Александр Рар в своём Telegram-канале.

Эксперт считает, что для этого Шольцу нужно взять курс на "корректировку" системы общей безопасности в Европе. Однако всё не так просто, поскольку англичане и неоконсерваторы-глобалисты в США ни в коем случае не хотят допустить примирения с Россией. И через свои СМИ они безжалостно давят на канцлера, заставляют его действовать предельно жестко, грозить России санкциями, стопроцентно стоять на стороне украинских властей и вооружать Украину.

"Шольц в своих интервью вертится как уж на сковородке. Он не может идти против мейнстрима либеральных элит, он не хочет лишиться власти, но он также должен следовать тому, что хотят, вернее не хотят, народы Европы: воевать и проливать кровь за Украину или за сомнительные геополитические амбиции США европейцы не желают", — пояснил аналитик.

По его мнению, вето своей предшественницы Ангелы Меркель против членства Украины в НАТО, Шольц не отменит. Но Шольц ещё и должен найти в себе силу проявить себя как истинный европеец и наконец-то эмансипироваться от диктата англосаксов.

"Надо распускать ненужную НАТО и воскрешать ОБСЕ, которая является истинной общеевропейской архитектурой безопасности", — заключил политолог.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен