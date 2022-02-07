Часть сотрудников МЧС планируют вооружить в Белоруссии

Часть сотрудников МЧС Белоруссии планируется вооружить, чтобы иметь возможность в случае военного конфликта задействовать их наравне с армией. О необходимости вооружения спасателей заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании, посвящённом реформированию структуры системы МЧС.

"Моё распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать… Хотелось бы услышать, насколько мы продвинулись в этом плане, чтобы МЧС стало силовым блоком по-настоящему", — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что численность Вооружённых сил такой небольшой страны как Белоруссия не может достигать 300 тысяч человек. По словам президента, в настоящее время решено, что она будет составлять 65 тысяч военных.

"Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить", подчеркнул глава государства.

По его мнению, сотрудники МЧС должны стать подспорьем белорусской армии. В связи с этим необходимо, чтобы они умели пользоваться различным оружием.

"Надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, или мы их будем вооружать еще и какой-то техникой? Думаю, да", — сказал Лукашенко.

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