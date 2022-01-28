Лукашенко назвал условия начала войны для Белоруссии

Условия, при которых может начаться война, назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию.

"Да, она будет. Но только в двух случаях", — цитирует главу государства БелТА.

По словам Лукашенко, война возможна в случае прямой агрессии против Белоруссии. Кроме того, в случае нападения на РФ Белоруссия вступит в соответствии с союзными договоренностями. При этом президент подчеркнул неприемлемость войны для Белоруссии.

"Мы категорически не приемлем войну. Война — это очень плохо, это страшно", — сказал Лукашенко.

Вместе с тем он заявил о необходимости укрепления мощи белорусской армии и выведения системы нацбезопасности на качественно новый уровень.

"Наша армия компактна, манёвренна, боеспособна. Её мощь будем укреплять", — сказал Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии уже производят ракеты и БПЛА, стрелковое оружие и боеприпасы и другую требующуюся военным продукцию.

"А недостающее закупим. На фоне текущих событий это особенно важно",- подчеркнул президент.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.