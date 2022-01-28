Условия, при которых может начаться война, назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и Национальному собранию.
"Да, она будет. Но только в двух случаях", — цитирует главу государства БелТА.
По словам Лукашенко, война возможна в случае прямой агрессии против Белоруссии. Кроме того, в случае нападения на РФ Белоруссия вступит в соответствии с союзными договоренностями. При этом президент подчеркнул неприемлемость войны для Белоруссии.
"Мы категорически не приемлем войну. Война — это очень плохо, это страшно", — сказал Лукашенко.
Вместе с тем он заявил о необходимости укрепления мощи белорусской армии и выведения системы нацбезопасности на качественно новый уровень.
"Наша армия компактна, манёвренна, боеспособна. Её мощь будем укреплять", — сказал Лукашенко.
По его словам, в Белоруссии уже производят ракеты и БПЛА, стрелковое оружие и боеприпасы и другую требующуюся военным продукцию.
"А недостающее закупим. На фоне текущих событий это особенно важно",- подчеркнул президент.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Президент России Владимир Путин договорился с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о развитии партнёрских отношений,включая активизацию военного сотрудничества.