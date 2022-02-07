Расширение Североатлантического альянса на восток станет своеобразной "смертью" для НАТО, заявил генсек турецкой оппозиционной партии Vatan Догу Перинчек. По мнению политика, "историческую роль" в этом сыграют визиты президента России Владимира Путина в Китай и Турцию.
Как подчеркнул политик, альянс сам себя "толкает в пропасть".
"Расширение альянса является угрозой для самого НАТО, приведёт к его "смерти". Там яма, пропасть для НАТО. Визиты Путина в Китай и Турцию — это своего рода "могила" для НАТО", — пояснил свою позицию Перинчек в беседе с РИА Новости.
Кроме того, политик уверен, что в случае расширения блока, под угрозой не только Россия. И Москва посылает по этому поводу неоднозначные "сигналы".
"Это некий месседж того, что Россия, Турция, Китай и Иран действуют вместе. Только эти четыре страны способны предотвратить расширение НАТО на восток", — резюмировал генсек.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление турецкого политика о том, что если Киев заполучит беспилотники Bayraktar, то под угрозой окажется не только Россия, но и Турция.
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