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Автор Екатерина Широкова

В Турции рассказали, как Путин доведёт "до могилы" НАТО

Мир

Расширение Североатлантического альянса на восток станет своеобразной "смертью" для НАТО, заявил генсек турецкой оппозиционной партии Vatan Догу Перинчек. По мнению политика, "историческую роль" в этом сыграют визиты президента России Владимира Путина в Китай и Турцию.

В Турции рассказали, как Путин доведёт "до могилы" НАТО

Как подчеркнул политик, альянс сам себя "толкает в пропасть".

"Расширение альянса является угрозой для самого НАТО, приведёт к его "смерти". Там яма, пропасть для НАТО. Визиты Путина в Китай и Турцию — это своего рода "могила" для НАТО", — пояснил свою позицию Перинчек в беседе с РИА Новости.

Кроме того, политик уверен, что в случае расширения блока, под угрозой не только Россия. И Москва посылает по этому поводу неоднозначные "сигналы".

"Это некий месседж того, что Россия, Турция, Китай и Иран действуют вместе. Только эти четыре страны способны предотвратить расширение НАТО на восток", — резюмировал генсек.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление турецкого политика о том, что если Киев заполучит беспилотники Bayraktar, то под угрозой окажется не только Россия, но и Турция. 

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