Политолог оценил вероятность встречи Путина и Зеленского на территории Турции

Директор Центра разработок глобальной политики Сергей Городников для Pravda.Ru прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о согласии украинского коллеги Владимира Зеленского на встречу с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас вполне возможно, что встреча Зеленского и Путина состоится в Турции. Путин ищет контакты после того, как НАТО и США столь презрительно отвергли его предложения по безопасности. В Кремле знали, что примерно так и будет, но не ожидали, что в настолько грубой форме. Каждый день сообщения идут, что Вашингтон готовит войска для переброски в Европу для усиления восточного фланга НАТО", — сказал политолог.

По его мнению, если переговоры состоятся, Путин и Зеленский всё равно не договорятся. Конечно, украинский лидер способен пообещать что-то, но как только вернётся в Киев, не станет что-либо делать из-за острой реакции общественности, пояснил специалист.

"В Киеве такая атмосфера, что в любой момент могут подняться так называемые националисты, а их в этом случае поддержат военные. США будут за этим стоять. Всё будут решать там", — заключил Городников.

Ранее Эрдоган сказал, что глава Украины готов побеседовать с Путиным на территории Турции. В Кремле в свою очередь подчеркнули: президент РФ не отказывается от любого формата диалога, в том числе и от беседы с Зеленским.

"Президент говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет", — объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова цитирует "Интерфакс".

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