Еврокомиссия усомнилась в надёжности "Газпрома" как партнёра

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила под сомнение надёжность российской компании "Газпром" как партнёра в долгосрочной перспективе. По её мнению, "Газпром" выполняет только самый минимум по контракту.

Политик заметила, что компания не стала наращивать объёмы поставок "голубого топлива" в нынешних непростых условиях на мировом энергетическом рынке, однако другие поставщики проявили такую инициативу.

"Это правда, "Газпром" выполняет свои контракты, однако делает минимум… Другие поставщики газа на фоне роста спроса и рекордных цен нарастили поставки, а "Газпром" — нет. Так компания, принадлежащая России, сама сеет сомнения в своей надёжности", — высказалась она в беседе с Handelsblatt.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил депутатам Федерального совета (верхней палаты парламента), что Россия намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе. А это, в свою очередь, и привело к чрезвычайному росту цены на газ.

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