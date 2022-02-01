Запасы газа в европейских хранилищах упали до исторически самого низкого уровня.
Согласно статистике, в настоящее время хабы заполнены менее чем на 40%, а более четырёх пятых газа, перекачиваемого в летний сезон, уже израсходованы.
По данным операторов газовой инфраструктуры Европы, объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 29 января снизился на 27,3%, или на 14,4 млрд кубометров, по сравнению с уровнем прошлого года. При этом уже было извлечено более четырёх пятых количества газа, перекачиваемого в летний сезон.
Об этом в Telegram сообщил "Газпром". По данным российской компании, европейские ПХГ были заполнены в среднем всего на 39%. Для Германии и Франции эта цифра составляла 37 и 36 процентов соответственно.
Для сравнения:
На 11 января 2022 года запасы природного газа в Европе достигли многолетнего минимума.
На 29 января запасы уже были на 2,7 миллиарда кубометров ниже минимального значения, действовавшего на тот момент.
Рост цен, напомним, начался в середине прошлого года, а в декабре биржевые цены на фьючерсы на газ выросли до максимума: более $2100 за тысячу кубометров.
За этим последовало некоторое снижение, но цены на газ остаются высокими и в настоящее время составляют около $1000 долларов за тысячу кубометров.
По мнению экспертов, помимо низкой загрузки европейских подземных хранилищ, на это влияют узкие места в поставках со стороны крупных поставщиков, а также высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
Европейские власти неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Президент России Владимир Путин всегда категорически отвергал эти заявления как вздор. Он напомнил, среди прочего, что предложил Брюсселю сохранить долгосрочные контракты на поставки сырья и обвинил Европейскую комиссию в кризисе, которая сознательно отказалась от долгосрочных инвестиций и выбрала спотовые контракты.
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