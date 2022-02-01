Запасы газа в Европе на рекордно низком уровне

Запасы газа в европейских хранилищах упали до исторически самого низкого уровня.

Согласно статистике, в настоящее время хабы заполнены менее чем на 40%, а более четырёх пятых газа, перекачиваемого в летний сезон, уже израсходованы.

По данным операторов газовой инфраструктуры Европы, объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 29 января снизился на 27,3%, или на 14,4 млрд кубометров, по сравнению с уровнем прошлого года. При этом уже было извлечено более четырёх пятых количества газа, перекачиваемого в летний сезон.

Об этом в Telegram сообщил "Газпром". По данным российской компании, европейские ПХГ были заполнены в среднем всего на 39%. Для Германии и Франции эта цифра составляла 37 и 36 процентов соответственно.

Для сравнения:

запасы газа в Европе в предыдущие годы не снижались даже до половины их объёма к середине февраля;

в некоторые мягкие зимы отметка в 50% не превышалась до начала марта.

На 11 января 2022 года запасы природного газа в Европе достигли многолетнего минимума.

На 29 января запасы уже были на 2,7 миллиарда кубометров ниже минимального значения, действовавшего на тот момент.

Цены на топливо на континенте бьют рекорды

Рост цен, напомним, начался в середине прошлого года, а в декабре биржевые цены на фьючерсы на газ выросли до максимума: более $2100 за тысячу кубометров.

За этим последовало некоторое снижение, но цены на газ остаются высокими и в настоящее время составляют около $1000 долларов за тысячу кубометров.

По мнению экспертов, помимо низкой загрузки европейских подземных хранилищ, на это влияют узкие места в поставках со стороны крупных поставщиков, а также высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Европейские власти неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Президент России Владимир Путин всегда категорически отвергал эти заявления как вздор. Он напомнил, среди прочего, что предложил Брюсселю сохранить долгосрочные контракты на поставки сырья и обвинил Европейскую комиссию в кризисе, которая сознательно отказалась от долгосрочных инвестиций и выбрала спотовые контракты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.