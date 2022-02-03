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Автор Олег Артюков

Могла, но не захотела: Россию обвинили в европейской драме

Экономика

Среди европейских политиков явно нет единства относительно того, что стало причиной резкого роста цен на природный газ осенью и зимой. Объяснять избирателям, почему счета за отопление постоянно растут, как-то надо. Вопрос как.

Могла, но не захотела: Россию обвинили в европейской драме

Вот, например, канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил депутатам Федерального совета (верхней палаты парламента), что Россия намеренно не заполнила газовые хранилища в Европе. А это, в свою очередь, и привело к чрезвычайному росту цены на газ.

"Очевидно, что была хорошо согласованная стратегия Российской Федерации и концерна "Газпром". Хранилища были заполнены только условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла. Снабжение (газом) обеспечено, но, разумеется, из-за цены наблюдается напряженная ситуация. Газ стал дорогим как никогда", — цитирует ТАСС Нехаммера.

Надо заметить, что Австрия традиционно занимает по отношении к России достаточно умеренную позицию. Про дружественную по нынешним временам, наверное, было бы преувеличением говорить. Кроме того, власти Австрии заявляли о поддержке газопровода "Северный поток-2".

И тем не менее, австрийский канцлер выступил так же как некоторое время назад выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Который тоже объявил Россию виноватой в росте цен на газ в Европе.

А вот глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на дня в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что Россия не виновата в подорожании газа в Европе.

По его словам, рост цен является следствием сразу нескольких факторов, в том числе увеличения спроса на фоне восстановления экономики и зимы, которая "не была особенно благосклонна к производству возобновляемых энергоресурсов". В то же время он высказал мнение, что "Россия как крупный поставщик могла бы внести свою лепту, чтобы сбалансировать рынок, увеличив объёмы продаваемого газа".

Тоже, в общем-то, достаточно распространённый аргумент. Здесь, правда, возникает вопрос — а была готовность оплачивать эти дополнительные объёмы газа?

Ну и ещё о надёжности поставок. На прошлой неделе на эту тему — в который уже раз — высказались в Берлине. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что все контракты по поставкам газа выполняются.

"Российские контракты по поставкам газа до сегодняшнего дня, по нашему мнению, выполняются полностью. Мы исходим из того, что это будет оставаться и далее так, что Россия будет оставаться надежным контрактным партнером", — заявил Хебештрайт. Примерно также оценивали ситуацию в Берлине и ранее.

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Темы австрия жозеп боррель
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