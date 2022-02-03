В Киеве опровергли сообщения об ограничении выезда военнообязанных мужчин

Госпогранслужба Украины не принимала решения об ограничении выезда из страны мужчин призывного возраста, заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

"Госпогранслужба никоим образом не ограничивала и не принимала решения об ограничениях в праве свободного передвижения граждан", — цитирует представителя погранслужбы агентство "Укринформ".

Демченко назвал информацию о якобы планируемом ограничении выезда провокацией, призванной способствовать дестабилизации ситуации на Украине, и призвал жителей страны, "не вестись" на подобные сообщения.

Ранее Народная милиция ДНР заявила, ссылаясь на данные разведки, что глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко дал указание ограничить с 20 февраля выезд из страны военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет.

Также сообщалось, что на украинской границе ввели ряд новых ограничений на въезд иностранцев, которые не имеют "весомых причин" для посещения страны.

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