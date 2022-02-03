В США призвали Германию публично признать Россию агрессором

Экс-командующий военными силами США в Европе генерал Бен Ходжес осудил Германию за её "мягкость" по отношению к России. Об этом генерал заявил во время слушаний, проводимых Хельсинской комиссией.

"Все взгляды устремлены на Германию потому, что она ключевой игрок в регионе. Мы очень обеспокоены нерешительностью Берлина и призываем публично признать Россию агрессором и поддержать возможные санкции против нее", — сказал Ходжес.

Американский генерал напомнил, что США и НАТО переходят к активной позиции в плане сдерживания "российской агрессии", собираясь направить свои войска в Европу. Об этом пишет РИА Новости.

В последнее время напряжённость в мире из-за Украины, и как следствие — противостояние РФ и Запада усилились. На Западе неустанно повторяют о готовящемся нападении России на Украину, из-за чего военное присутствие НАТО на восточном фланге становится более активным. Россия обвинения в свой адрес постоянно опровергает, заявляя, что они являются лишь предлогом для усиления сил НАТО возле российских границ.

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