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Автор Инна Новикова

Немецкий журналист: в Германии меняется подход ко Второй мировой войне

Мир » Европа » Евросоюз

Как бизнес в Германии на самом деле воспринимает "Северный поток-2", есть ли ещё в этой стране здравомыслящие люди, которые не боятся выступать за мирные отношения с Россией, а также о том, как в Германии меняется отношение ко Второй мировой войне, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой немецкий журналист, писатель Ульрих Хайден.

Немецкий журналист: в Германии меняется подход ко Второй мировой войне

Диалог необходим

— Ульрих, как немцы воспринимают информацию, что Россия якобы скоро нападёт на Украину?

— С 2021 года идёт разговор, что якобы Россия собирается наступать на Украину. Каждый нормальный немец видит в Путине опасность. Без доказательств идут кампании: русские войска нападают на Украину, российские органы организуют убийство в Берлине кавказца, Скрипаль отравлен ФСБ, Навальный тоже по указу Кремля якобы отравлен. Печально, что наша интеллигенция, которая читает толстые газеты и имеет высшее образование, уже не спрашивает доказательств. Это трудно объяснить, как можно целый народ так настроить.

С 2014 года о человеке, который скажет: "Давайте будем дружить с Россией, мы были хорошими партнёрами последние тридцать лет", будут говорить, что ему "заплатила Россия".

Конечно, для части немецкого бизнеса Россия — партнёр. И бизнес сейчас открыто не требует: "Давайте остановим "Северный поток-2". Можно прочесть пресс-релиз Восточного комитета немецкой экономики, и там есть резкие хорошие слова за "Северный поток-2".

В немецких ток-шоу сидят люди, настроенные проамерикански, и человеку, который выступает за диалог с Россией, всегда трудно в таких дебатах, он должен защищаться, и он в меньшинстве.

Конечно, есть Сара Вагенкнехт от Левой партии, Севим Дагделен, депутат Бундестага, которых приглашают, они хорошие ораторы, умеют с позиций дипломатии, согласия, мира выступать. Такие люди раньше были у социал-демократов и "зелёных", которые выступали только за мир, хорошие отношения с Россией. Сейчас таких людей у социал-демократов нет, они все боятся выступать за диалог с Россией.

— Недавно было несколько выступлений немецких политиков о том, что нужно вести диалог с Россией, что Россия не собирается нападать на Украину, и Крым всегда был русским, а украинец Хрущёв его незаконно подарил. И кто-то из французских политиков сказал, что нужно с Россией договариваться. Раньше таких выступлений вообще не было. Может быть, всё-таки изменения происходят?

— На фоне того, что весь западный мир говорят о возможности войны, этот страх двигает людьми, которые имеют совесть и нормальное мышление. Они сейчас не боятся говорить и даже потерять свой пост. Адмирал Шёнбах действительно сказал, что он за диалог с Путиным. Но через час он был уволен. Месяц назад немецкие:

  • политики,
  • генералы

подписали призыв, что надо закончить эскалацию против России. Это очень хорошие признаки, но они показывают, что в нашей элите тоже есть раскол. Тут немецкий народ должен идти на улицы и говорить своё мнение. В 1983 году, когда в Западной Германии американцы хотели поставить новые ракеты "Першинг", у нас было большое движение, сотни тысяч людей в Бонне, тогдашней столице, выступили против этой ракеты.

Фальсификация истории

— Мария Захарова сказала: "Мы даём комментарии западным журналистам, а они полностью смысл передёргивают". Я её спросила: "Зачем вы вообще даёте комментарии западным СМИ, если они постоянно меняют смысл сказанного?" Она говорит: "У нас нет иностранных корреспондентов, мы вынуждены так работать с ними".

— Я считаю, что обязательно надо продолжать все пресс-конференции, даже если есть опасность, что кто-то это фальсифицирует. Но есть реальная опасность войны. Это душит нормальные человеческие отношения. Надо активно передавать информацию о том, как русские люди живут. Например, у нас газета перед Новым годом делала толстый выпуск, тема которого была "Поколения", где были интервью о взаимоотношениях между поколениями. Я интервьюировал знакомую, как поколения в России относятся друг к другу, меняется ли что-то.

Это было прямо как отдых. Люди в Германии впервые за долгое время открыли газеты и читали о нормальных русских людях, чем они занимаются, какая у них личная жизнь, семейные дела. Это интересно.

Дискуссии между родителями и детьми в России и Германии сегодня похожи. Ты видишь, что это похоже, что там тоже люди живут.

— То, что все любят своих детей, любят солнце, мирную жизнь, — общеизвестный факт. Русские и немцы, в отличие от американцев, знают, что такое война. Мы поколение победителей. В каждой семье кто-то воевал, и русские абсолютно не хотят войны. То, что сейчас делается коллективным Западом против России — жёсткая, страшная провокация.

— Потихоньку у нас меняется подход ко Второй мировой войне. У нас почти все солдаты умерли. До сих пор есть в Германии 1500 кладбищ советских военных. Даже до края Западной Германии есть такие кладбища, они красивы, о них заботятся. Мне кажется, там на них нет никаких нападений.

Но Вторая мировая война всё больше уходит из знаний людей. Например, газета "Шпигель" писала два года назад: "Концлагерь Освенцим освободили американцы". Правда, потом они это исправили. Про битвы в Сталинграде и Курске немцы почти не знают. Нашим солдатам там было страшно. И мой дедушка был в плену в Сибири. Но что для русских означают:

  • Сталинград,
  • Курск,
  • Ржев,
  • Вязьма

— немцы об этом не знают, они не знают о сотнях тысяч советских пленных, которые умирали в концлагерях около полей боя или на немецкой территории. Например, отец моей жены умер под Гамбургом в лагере. Там умерли 33 тысячи человек. Под открытым небом зимой 1941-1942 годов. В 90-х годах там сделали таблицу: "Здесь умерли 33 тысячи человек", потому что не было еды, медицинского обслуживания, крыши над головой. А потом какой-то историк нашёл цифры: наверное, не 33 тысячи, а 29 тысяч. И по этой причине сняли таблицу, которая была на вокзале, куда вагоны приехали с пленными. И до сих пор таблица лежит в каком-то гараже.

И так потихоньку убирают напоминания о страданиях советских пленных.

С другой стороны, много говорят о ГУЛАГе, о голодоморе на Украине, о Сталине, репрессиях против советских офицеров — это 80%. А что мы сами делали в это время, наши зверства — это только 5%. Молодёжь растёт сейчас с "новыми ценностями".

Конечно, никто не говорит: "Хорошо, что был Гитлер", но знания настоящей истории уходят. Надо заново подробно объяснить всё, что было.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
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