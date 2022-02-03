"Пропустил удары в голову?": немцы призвали Кличко забыть о "Северном потоке-2"

Читатели немецкого издания Die Welt резко негативно отреагировали на требование мэра Киева Виталия Кличко остановить запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Подписчики отметили, что позиция Германия по СП-2 вряд ли изменится. Они призвали Кличко заниматься своей страной, а не внутренними делами ФРГ.

"Пропустил много ударов в голову? Он не имеет права выставлять свои требования, если речь идёт об энергоснабжении Германии", — написал один из пользователей.

Комментаторы считают, что ФРГ не должна демонстрировать верность Украине, создавая какие-либо препятствия для "Северного потока-2".

"Немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать госбюджет вашей страны, господин Кличко", — подчеркнул читатель Die Welt.

По мнению пользователей, мэр Киева предлагает жителям Германии расплачиваться за то, что Украина не может самостоятельно решить свои проблемы. Некоторые из них также подчеркнули: Кличко и "Северный поток-2" — это "несовместимые понятия".

"Не ваша лига, господин Кличко", — сказано в одном из комментариев.

Ранее в беседе с изданием Die ZEIT Кличко заявил, что Германия должна отказаться от СП-2 ради "общего блага" и поддержки Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.