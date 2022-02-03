"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал свою страну предпочтительным партнером авторитарных режимов в ЕС. Это окупилось для обеих сторон: для Орбана в виде инвестиций в его страну, для властей в Москве и Пекине тем, что венгры ставят под сомнение единство Запада по отношению к ним".
Так прокомментировала визит венгерского министра в Россию немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Издание стало одним из многих СМИ ФРГ, выпустивших разгромные статьи о встрече Виктора Орбана с Владимиром Путиным, увидев в ней "подрыв интересов НАТО и ЕС и выпад против Киева".
FAZ напоминает, что Орбан и раньше неоднократно выступал с критикой действий ЕС и НАТО, но "избегал разрыва" и, несмотря дружеские отношения с президентом России, он до сих пор всегда поддерживал санкции ЕС против Москвы.
"Но теперь Орбан все более открыто ведет игру российского президента, угрожающего миру в Европе. Его министр иностранных дел высоко оценивает отношения своей страны с Россией и критикует Украину, его министр обороны ставит под сомнение усиление восточного фланга НАТО, а сам Орбан в Москве получает за это соглашение о поставках газа по более выгодной цене, чем остальная Европа.
Возникает вопрос о том, купил ли Путин таким образом за несколько месяцев до выборов в Венгрии вето Будапешта на санкции ЕС в случае налета на Украину?", — пишет немецкая газета.
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