Представитель ЛНР рассказал о роли Нацгвардии Украины при наступлении в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что если Вооружённые силы Украины нападут на Донбасс, то задержанием украинских дезертиров займётся Национальная гвардия страны.

По словам Филипоненко, в тылу армии Украины будут находиться воинские части украинской Нацгвардии, которые будут ловить дезертиров.

Опираясь на опыт 2014-2015 годов, представитель оборонного ведомства ЛНР предположил, что в "рядах украинских карателей" будет высокий уровень дезертирства.

Ранее Филипоненко сообщил о похищении украинскими диверсантами военнослужащего ЛНР на линии соприкосновения в Донбассе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.