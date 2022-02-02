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Автор Ольга Лебедева

Президент Хорватии: Брюссель издевается над Украиной

Мир

В то время как Украина давно стремится вступить в ЕС, безответственные чиновники в Брюсселе относятся к Киеву с презрением, заявил президент Хорватии Зоран Миланович, выступая в эфире телеканала RTL.

Президент Хорватии: Брюссель издевается над Украиной

По словам Милановича, Киев “оказался в пугающем положении по отношению к ЕС, который безответственно относится к Украине. Она ничего не получила от ЕС, хотя ей были обещаны миллиарды”.

“Над Украиной издеваются те же бюрократы из Брюсселя, которые издевались над другими государствами. Еврочиновники продают этой восточноевропейской стране туман и обещают им какой-то ассоциированный статус, аргументируя тем, что Украина, по мнению ЕС, находится в очень плохом состоянии. Но раньше они были развиты, а сейчас ВВП на душу населения находится на уровне Косово”.

Это не первое резкое заявление хорватского лидера, сделанное на фоне нагнетаемой Западом истерии вокруг предполагаемого вторжения России на Украину. На прошлой неделе Миланович объявил, что Загреб выведет свои войска из контингентов НАТО, дислоцированных в Европе, если ситуация перерастет в полномасштабный конфликт, заявив, что власти его страны “не имеют и не будут впредь иметь к этому никакого отношения», потому что эскалация напряженности “не имеет ничего общего с Украиной или Россией". Миланович уверен:

 “Это связано с динамикой американской внутренней политики –президента США Джо Байдена и его администрации, которую я поддерживал”.

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Раскрыта роль СМИ в эскалации конфликта на Украине
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина хорватия брюссель евросоюз зоран миланович
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