ЕС подготовил санкции против "стратегических амбиций" Москвы

Запланированный пакет санкций ЕС против России может лишить страну товаров, необходимых Москве для реализации ее стратегических амбиций, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам.

В своем блоге в Twitter Жозеп Боррель обвинил Москву в том, что она "ведет войну нервов” и продолжает "нагнетать обстановку напряженности в Европе”.

Как следует из твита европейского чиновника, поскольку напряженность остается высокой, ЕС намерен усилить свою риторику и пообещал нанести "удар по России пакетом решительных мер в случае вторжения на Украину".

"В рамках нашей работы по сдерживанию мы продвинулись в подготовке ответных мер с высокой отдачей, которые повлекли бы серьезные издержки для российской экономики и финансовой системы, -написал Боррель. — Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, отказывая России в продуктах, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций”.

Напомним, ЕС уже некоторое время угрожает новыми санкциями против России. На прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила американскому телеканалу CNN, что ничего "не исключено”, когда речь заходит о мерах, включая исключение России из международной банковской платежной системы SWIFT и полную остановку газопровода "Северный поток-2".

Одновременно с этим на прошлой неделе Боррель заявлял, что у него нет дополнительной информации, которая указывала бы на то, что российское вторжение в Украину не за горами.

"Конечно, нет, я не думаю, что есть что-то новое, что может усилить чувство страха перед немедленным нападением, нет”, — сказал Боррелл, не забыв обвинить Москву в попытке "воссоздать разделительные линии на нашем континенте”.

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