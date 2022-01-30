Экс-директор ЦРУ назвал Путина "хулиганом" и объяснил где у него ахиллесова пята

Если у России и США будут "умные переговорщики", то конфликта на почве Украины между государствами можно избежать, заявил бывший директор ЦРУ и экс-министр обороны Америки Леон Паннета.

По мнению бывшего министра, президент России "неглуп" и понимает, что будут серьёзные последствия в случае усиления эскалации в Незалежной.

"Путин — хулиган, но он неглуп… И я думаю, что здесь есть место, если у нас будут умные переговорщики, а у России — умные переговорщики, чтобы иметь возможность найти некоторые области, с которыми, я думаю, обе стороны могли бы согласиться", — заявил Паннета в эфире Full Court Press.

Экс-директор ЦРУ США подчеркнул, что ахиллесова пята Владимира Путина в "беспокойстве о России".

"Ему действительно приходится беспокоиться о будущем России. И если он сделает что-то глупое… он заплатит цену, и его наследие заплатит цену", — высказался Паннета.

Как отметил бывший министр обороны Штатов, он сомневается в последнем заявлении Джо Байдена о том, что в случае конфликта "на земле не будет ботинок" американских граждан.

"Военные советники США, которые работают с украинцами, чтобы попытаться разработать их возможности. И поэтому, если что-то случится, нет никаких сомнений в том, что на карту будут поставлены жизни США", — резюмировал экс-директор агентства.

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