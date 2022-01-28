СМИ: НАТО призвал Запад "надрать уши" Украине за ненужные провокации

Высокопоставленный источник в Североатлантическом альянсе заявил в беседе с изданием Euractive о том, что Киев устраивает ненужные провокации, за что Запад должен "потаскать Украину за ухо".

"Было бы неплохо, если бы Запад "немного потаскал Украину за ухо", поскольку некоторые в Киеве устраивали ненужные провокации", — сказал источник в НАТО.

Также чиновник из альянса отметил, что решение балтийских стран об отправке вооружения на Украину одобрили США, поскольку Североатлантический альянс не давал на это своё разрешение.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Североатлантический альянс пока не планирует принимать в свои ряды новые страны из Восточной Европы. В свою очередь американский генерал-лейтенант в отставке Дейл Дейли призвал США и страны Запада лишить Украину и Грузию права вступления в НАТО ради мира с Россией.

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