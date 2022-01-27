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Автор Екатерина Широкова

"Времени всё меньше": генерал США заявил, что знает, как достичь мира с Россией

Мир

США и страны Запада должны лишить Незалежную и Грузию права вступления в альянс НАТО ради мира с Россией, заявил американский генерал-лейтенант в отставке Дейл Дейли. По его мнению, такое решение позволит наладить отношения с российской стороной.

"Времени всё меньше": генерал США заявил, что знает, как достичь мира с Россией

Как подчеркнул Дейли, Вашингтон в лице администрации президента, должен дать гарантии Москве, что эти две страны не станут членами блока.

"Для интересов западной безопасности нет необходимости, чтобы они стали членами альянса. Западу не нужно делать им двусмысленные намёки, чтобы Россия почувствовала, что отношения с ними равносильны членству в блоке", — написал генерал-лейтенант в соавторстве с военным консультантом Джеймсом Фаруэллом в статье для National Interest.

Авторы статьи подчеркнули, что обострённая ситуация вокруг Незалежной может перерасти в полномасштабную войну.

"Все стороны обязаны перед собой, своими гражданами и миром избежать вооружённого конфликта, который может случайно перерасти в Третью мировую войну. Времени становится всё меньше", — заявил Дейли.

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