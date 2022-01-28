Евросоюз просит ВТО наказать Китай за санкции против Литвы

Европейский союз обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой наказать Китай за "дискриминационную торговую практику” в отношении Литвы.

Поводом стали необъявленные санкции и фактическая экономическая блокада Литвы Китаем после того, как Вильнюс начал налаживать более тесные связи с Тайванем, островным государством, которое Пекин рассматривает как часть своей территории.

"Возбуждение дела в ВТО — это не тот шаг, к которому мы относимся легкомысленно. Однако после неоднократных неудачных попыток решить этот вопрос на двусторонней основе мы не видим другого пути, кроме как запросить консультации ВТО по урегулированию споров с Китаем", — говорится в заявлении еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса (цитата LRT). — ЕС полон решимости действовать как единое целое и действовать быстро против мер, нарушающих правила ВТО, которые угрожают целостности нашего Единого рынка. Мы параллельно продолжаем наши дипломатические усилия по деэскалации ситуации”.

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис прокомментировал решение Европейской комиссии обратиться в ВТО:

"Этот шаг является четким сигналом Китаю о том, что ЕС не потерпит политически мотивированного экономического принуждения", — заявил Ландсбергис.

По его словам, Литва хочет деэскалации ситуации с Китаем и нормализации двусторонних отношений. Однако доказательства, собранные МИД Литвы свидетельствуют о системных нарушениях Китаем правил международной торговли.

"Запрос на консультации" является первым этапом в рамках процедур урегулирования споров ВТО.

Если переговоры с Китаем не приведут к результату в течение 60 дней, ЕС может потребовать от ВТО создать комиссию для вынесения решения по спору.

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