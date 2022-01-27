МИД КНР: возврат к Минским соглашениям поможет разрешить украинский кризис

Урегулированию ситуации вокруг Украины будет способствовать возврат к Минским соглашениям, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Для урегулирования проблемы Украины необходимо вернуться на исходную точку в виде новых Минских соглашений", — цитирует ТАСС заявление китайского министра в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ван И напомнил об одобрении "Минска-2" Советом безопасности ООН. Глава МИД подчеркнул необходимость добиться выполнения этого документа в полном объёме, отметив, что КНР поддержит любые усилия в этом вопросе.

"Мы также призываем все стороны сохранять хладнокровие, не обострять обстановку и напряжённость, а также не сгущать краски и перестать спекулировать на тему кризиса", — сказал министр.

В свою очередь Блинкен заявил, что возможная российская агрессия в отношении Украины повлечёт риски для мировой безопасности и экономики. По мнению госсекретаря США, в этой связи "путём вперёд" являются деэскалация и дипломатия.

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