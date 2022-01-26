Военный эксперт оценил возможность помощи РФ Донбассу в случае агрессии Украины

Характер помощи, которую в случае украинской агрессии может оказать Донбассу Россия, будет зависеть от решения политического и военного руководства страны, заявил председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил Владимир Богатырёв, комментируя Pravda.Ru призывы некоторых российских политиков поддержать ЛДНР поставками вооружений.

"Если политическое и военное руководство России сочтёт необходимым, вся необходимая помощь будет оказана", — сказал эксперт.

По его словам, в случае агрессии Украины власти ДНР и ЛНР могут обратиться за помощью к РФ как и к ОДКБ, ООН или любым другим международным структурам.

Богатырёв отметил, что при таком развитии событий в Москве постараются избежать оказания ЛДНР непосредственной военной помощи с участием военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Эксперт счёл возможным оказание военно-технического содействия непризнанным республикам, а также прибытия в Донбасс российских добровольцев.

"Участие добровольцев, как это было в 2014 году из целого ряда государств и Европы, и Азии, и, в том числе РФ, наверное, вполне возможно. Военно-техническое содействие вполне может быть", — сказал Богатырёв.

Ранее секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак призвал власти РФ помочь ЛНР и ДНР поставками вооружений, "чтобы остановить киевский режим". Его инициативу поддержал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

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