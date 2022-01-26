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Автор Елена Федорова

Пасечник оценил идею поставок вооружения из России в ЛНР и ДНР

Мир

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил, что помощь России в сдерживании агрессии Киева, действительно, может понадобиться самопровозглашённым республикам.

Пасечник оценил идею поставок вооружения из России в ЛНР и ДНР

По мнению лидера, в действиях украинской власти отсутствует здравый смысл, поэтому поставки российских вооружений для защиты ЛНР и ДНР будут как нельзя кстати.

"В случае, если здравый смысл у руководства Украины всё-таки не проснётся, нам, разумеется, потребуется поддержка. Если Россия нам её окажет — мы будем признательны братской стране!", — передаёт РИА Новости слова Пасечника.

Ранее глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия призвала руководство РФ помочь Донецкой и Луганской Народным Республикам поставками вооружения для обеспечения безопасности российских граждан в Донбассе и сдерживания агрессии Украины. Таким образом, "Единая Россия" поддержала инициативу главы генсовета партии Андрея Турчака.

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