Турчак призвал наладить поставки вооружения в ДНР и ЛНР

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Россия должна помочь Луганской и Донецкой Народным Республикам поставками вооружения, чтобы повысить их обороноспособность на фоне военной агрессии, к которой готовится Украина.

По словам Турчака, партия с тревогой наблюдает за тем, как Запад поставляет Украине летальное вооружение. В Донбассе гибнет мирное население на фоне участившихся обстрелов ДНР и ЛНР.

"А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои — Бандера и Гитлер, а свастика — уважаемый знак… Надо остановить киевский режим", — подчеркнул Турчак. Его цитирует РИА Новости.

Первый замглавы Международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров поддержал инициативу Турчака. Сенатор призвал наладить поставки в республики Донбасса российского оборонительного вооружения. Он отметил, что Киев давно готовит военную провокацию на юго-востоке страны с использованием оружия, которое получает от Запада. Сейчас в Донбассе живут более 700 тысяч российских граждан, и Россия не может их бросить, подчеркнул Джабаров. Он убеждён, что жители ДНР и ЛНР должны иметь возможность "защитить свои дома, свои семьи, своих детей".

"Это даст им (Западу и Украине — Прим. ред.) понять, что Россия своих не бросает", — сказал Джабаров.

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