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Автор Игорь Рябов

"Единая Россия" попросила руководство РФ помочь поставками оружия ЛНР и ДНР

Политика

Глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия призвала руководство РФ помочь Донецкой и Луганской Народным Республикам поставками вооружения для обеспечения безопасности российских граждан в Донбассе и сдерживания агрессии Украины.

"Единая Россия" попросила руководство РФ помочь поставками оружия ЛНР и ДНР

"Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Васильев подчеркнул, что Россия не может оставить жителей республик Донбасса на произвол киевского режима в условиях агрессии, которую готовят власти Украины.

Таким образом, "Единая Россия" поддержала инициативу главы генсовета партии Андрея Турчака, который ранее призвал направить в Донецк и Луганск российское вооружение для защиты республик от агрессии Украины. Турчака поддержал сенатор Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что сейчас в Донбассе живут более 700 тысяч российских граждан, и Россия не может их бросить.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы днр лнр украина андрей турчак владимир васильев владимир джабаров
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