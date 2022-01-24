Из-за Саакашвили раскалывается Грузинская Церковь

С неожиданной инициативой к властям Грузии обратился митрополит епархии в городе Рустави Николоз Пачуашвили. Он предложил перевести осуждённого Михаила Саакашвили под домашний арест на территории его епархии.

Священник также заявил о своей готовности "выступить посредником между оппозицией и официальным Тбилиси", поскольку, по его словам, это поможет снизить накал политических страстей в стране.

Митрополит уверен: он предлагает единственно возможный выход из сложившейся ситуации. И даже "даёт на откуп" властям выбор дома для Саакашвили в Рустави.

С чего вдруг такая забота

По мнению грузинского политолога Петре Мамрадзе, митрополит "полез защищать экс-президента" не по доброте душевной, а потому, что у сторонников Саакашвили на него есть "мощный компромат":

"Митрополит неоднократно посещал Саакашвили в тюрьме. Вероятно потому, что при правлении Мишико епископам и митрополитам подарили дорогостоящие джипы, в которых позже они обнаружили прослушивающуюся аппаратуру. Наблюдение велось постоянно, собирался мощный компромат. Поэтому сегодня и делают подобные заявления разные священнослужители", — сказал эксперт Политнавигатору.

Политолог уверен: Николаза — первая ласточка и скоро стоит ждать, что за ним "потянуться" защищать Саакашвили другие высшие чины грузинской Церкви. И делать "оторванные от реальности заявления" он будут, боясь обнародования компромата.

К слову, в Грузии уже поговаривают о том, что Саакашвили стал "яблоком раздора" среди церковных иерархов: одна их часть поддерживает его, причём активно, вторая — также активно настроена "против":

"На данном этапе в Грузинской Церкви идет тайная борьба за место Патриарха. Раскол уже довольно долго существует. И Саакашвили со своим компроматом на иерархов его только усугубил", — сказал Политнавигатору сказал аналитик Ника Читадзе.

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